Na sojenju Martinu Brezarju, obtoženemu poskusa uboja Saša Petka, je pričal Alen P., ki pa se – podobno kot že več prič pred njim – zaradi opitosti ne spomni ničesar, kar se je dogajalo 1. oktobra lani na terasi kočevskega lokala Osterman, ko naj bi 25-letni Brezar z nožem zabodel 34-letnega bodibilderja in kočevskega občinskega svetnika Petka.

»Na fešto sem prišel verjetno po popoldanski izmeni. Doma sem še enega spohal (pokadil zvitek marihuane, op.p.), kmalu po prihodu sem bil že pijan. Od tretjega ali četrtega piva dalje sploh nimam filma, nimam pojma, kako sem prišel domov, pa živim zgolj 70 metrov stran,« je priča zagotovila sodniku Marku Češnovarju. »Ne spomnim se ne pretepa, ne prepira, ne tega, da bi katerega od njiju sploh videl. A sem ju verjetno moral, če sta bila tam,« je skomignil z rameni. Da ima zaradi uporabe droge »sprane« možgane in zelo, zelo slab spomin, je poudaril že v izjavi kmalu po domnevnem napadu. Kasneje naj bi se sicer pozanimal o tem, kaj se je dogajalo, zdaj pa ne ve, kaj se spomni (če sploh kaj) in kaj je samo slišal od drugih.

Na facebooku pisal, da ju je poskušal spraviti narazen

Malce drugačno zgodbo kaže zasebni pogovor na spletnem družbenem omrežju facebook, kjer je stik s pričo navezal obtoženčev brat Benjamin Brezar, sodnik pa ga je v ponedeljek bral dobesedno, torej z vsemi napakami, medmeti in kletvicami vred. Alen P. mu je še isti dan nekaj po deseti uri zvečer na vprašanje, kaj se je dogajalo, odpisal: »Skočil sem vmes in ju poskušal spraviti narazen, a sem dobil stol v glavo. Ko sem se umaknil, je bilo povsod že polno krvi.« Zaupal mu je še, da je videl nož, ki pa da »ni bil tako zelo velik«. Zdaj se tega pisanja sploh ne spomni niti ne ve, na osnovi česa je vse to zapisal. Tudi noža naj ne bi nikoli videl. »Pojma nimam, stari,« je večkrat zagotovil tako sodniku kot obtoženčevemu zagovorniku Mihi Kuniču. Povedal je še, da je Brezarja in Petka poznal le na videz, z ulice, z nobenim od njiju pa se ni družil. Povezava med njim in oškodovancem bi sicer lahko bil bratranec, ki je nekoč treniral bodibilding, Petek pa bi lahko bil takrat njegov trener. Te povezave so še najbolj zanimale odvetnika Kuniča, ki se je med obravnavo razhudil in tožilko Petro Lavrič obtožil, da priči »polaga besede v usta« in jih ta zgolj ponovi.