Po pokalni zmagi, ko so Ljubljančani s kar 5:0 (3:0), na Bonifiki premagali Koper ter si skoraj že zagotovili polfinale slovenskega pokala, povratna tekma bo zgolj formalnost, je na klubski uradni spletni strani nkolimpija.si luč sveta ugledalo osebno pismo, namenjeno navijačem in vsem ljubiteljem Nogometnega kluba Olimpija, ki bi ga bilo možno razumeti tudi kot napoved odhoda.

Zmaji so v zadnjem obdobju pod Mandarićem dvakrat postali prvaki, v prejšnji sezoni osvojili celo dvojno krono, zmagovalcev prvenstva in pokala. »Za nami je uspešna sezona, ki je zaznamovana z največjimi uspehi v zgodovini NK Olimpija Ljubljana. Letošnje ambicije niso nič manjše. Po nekoliko slabšem začetku prvenstva se je Olimpija vrnila v odlično formo in nezadržno grabi proti vrhu lestvice, tudi pokalno tekmovanje smo odprli in nadaljevali z zmago,« poudarja Mandarić. »Do konca in do uresničitve moje vizije o pomenu in vlogi NK Olimpija Ljubljana v Sloveniji in v Evropi nas čaka še veliko pomembnih tekem. Moja želja je, da večino ciljev dosežemo do konca tega prvenstva, s tem bi bilo tudi moje poslanstvo v klubu izpolnjeno,« je zapisu z naslovom Olimpija je in bo šampion razmišljal Mandarić. »Letošnja strategija izhaja iz vizije o Olimpiji kot najboljšem in najbolj uspešnem slovenskem nogometnemu klubu. Na poti k uresničitvi tega cilja si želimo predvsem vzpostaviti optimalno in učinkovito ravnotežje v članskem moštvu. Zagotovili bomo vso potrebno podporo trenerju in tehničnemu osebju pri projektu zagotavljanja močnega in enotnega moštva, v katerem bodo imeli vsi posamezniki ustrezen pomen in vlogo,« nadaljuje.

Načrtuje utrditi in prenoviti mladinski pogon. »S pravo strategijo in trdim delom želimo doseči, da bo v prihodnje klub iz mladinskega pogona vsako leto zagotovil najmanj enega kakovostnega igralca za člansko moštvo, zato bomo mladinski pogon okrepili tudi kadrovsko, prizadevali pa si bomo tudi za izboljšanje tehničnih pogojev na trening igriščih,« je poudaril Mandarić, ki je 8. septembra dopolnil 80 let.