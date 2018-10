V slovenskem nogometnem pokalu je na sporedu četrtfinale. Prva tekma bo že danes ob 20. uri med Koprom in Olimpijo. Zaradi reprezentančnih obveznosti bodo prihodnji teden še preostale tri tekme Maribor – Domžale (torek ob 16.30), Gorica – Mura (sreda ob 16.30) in Krško – Aluminij (sreda ob 18. uri). Povratne tekme bodo 31. oktobra.

Čeprav se bosta drevi na Bonifiki pomerila vodilni klub tretje lige, ki nima konkurence v zahodni skupini, in branilec pokalne lovorike, tekma vzbuja veliko zanimanja. Župan Kopra Boris Popovič in predsednik Olimpije Milan Mandarić imata še kar nekaj neporavnanih računov iz časov, ko je ameriški poslovnež srbskega rodu deloval v koprskem klubu in iskal poslovne priložnosti na slovenski obali. Mandarić se s Koprom ni razšel prijateljsko, dolgo je bil upnik kluba. Še vedno ni pozabil na čase, ko zanj in sodelavce iz Olimpije ni bilo prostora na tribuni VIP, ampak je moral tekmo spremljati med gledalci.

Na čelu izkušena Hadžić in Štromajer

Koprčani so pokalni obračun z Olimpijo razglasili za tekmo leta in odločno napovedujejo, da gredo po zmago. Optimizem gradijo na tem, da so v pokalnem tekmovanju letos izločili dva drugoligaša, Nafto z 2:0 v osmini finala slovenskega pokala, v pokalu Medobčinske nogometne zveze Koper pa Ankaran Postojno s 3:0. V tretji ligi vodijo v zahodni skupini po devetih krogih z devetimi zmagami in razliko v golih 35:4. Ob tem je treba dodati, da je zahodna skupina najbolj skromna po kakovosti med vsemi štirimi skupinami tretje lige, saj so komaj zbrali osem klubov za tekmovanje, medtem ko je bil v preostalih skupinah hud boj za deset mest v ligi. Potem ko so Koprčani konec tedna na gostovanju premagali trdoživi Jadran Hrpelje Kozina le z 1:0, kar je najmanj prepričljiva zmaga v sezoni, so dejali, da so strelivo in moči hranili za tekmo z Olimpijo.

Koper je kombinacija izkušenih in mladih igralcev, ki jih vodi 45-letni hrvaški trener Damir Milinović. Kapetanski trak nosi stari znanec slovenskih igrišč Damir Hadžić (314 nastopov v prvi ligi v dresih Celja, Kopra in Primorja), za gole je zadolžen izkušeni Jaka Štromajer. »Olimpija je favorit, mi pa nimamo kaj izgubiti. Ne bomo se branili. Naš cilj je zmaga. Na Bonifiki nobenemu ne priznavamo, da je boljši,« sporočajo igralci iz koprske slačilnice. Razmere za delo v klubu so prvoligaške, tudi prihodki igralcev so v prvoligaškem povprečju. Koprčani se želijo ekspresno hitro vrniti v prvo ligo, zato je vse več možnosti, da se bo v klub vrnil nekdanji predsednik Ante Guberac. Župan Popovič se zaveda, da zmage na nogometnem igrišču prinašajo glasove na lokalnih volitvah za župana.