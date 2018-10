»Raziskovalni inštitut za revmatologijo, ki naj bi izdal eno od opozoril, ne obstaja. Prav tako ne držijo navedbe o spornosti zdravil in domnevnih aretacijah več sto zdravnikov, ki naj bi jih predpisovali bolnikom,« so zapisali v kliničnem centru. Na lažne spletne strani je UKC opozoril ministrstvo za zdravje, policijo, tržni inšpektorat ter agencijo za zdravila in medicinske pripomočke.

Prav tako so v ljubljanskem UKC center za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij Sicert prosili za umik dostopnosti lažnih spletnih strani, kar pa je po pojasnilih stroke težko, ker se strežniki nahajajo v tujini. »Prav zato smo se odločili za javno opozorilo državljanom, naj ne nasedajo lažnim navedbam, ki izkoriščajo njihovo stisko ali zdravstvene težave,« so poudarili.

Ker se velik del navedb o čudežni kremi nanaša na revmatološke težave, je predstojnik oddelka za revmatologijo interne klinike Matija Tomšič pozval bolnike, naj zaupajo zdravnikom ter naj ne nasedajo spletnim obljubam in prevaram: »Te obljubljajo, da denimo ne bo potrebno menjati sklepov zaradi uporabe kreme, čeprav so ti devet centimetrov pod kožo in tudi zato na njih krema sploh ne more delovati. To je navadno zavajanje.«