Po svetu bo v nedeljo, 28. oktobra, potekalo več kot dvajset (pol)maratonov, eden med njimi je tudi Volkswagnov ljubljanski maraton. Letošnja izvedba je že 23. zapored.

Dogajanje se bo tako po zdaj že ustaljenem programu začelo v četrtek z odprtjem tekaškega sejma na Gospodarskem razstavišču, kjer bodo tekači prevzeli tudi startne številke, in nadaljevalo s sobotnimi teki otrok iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter večernim Fun tekom. Vrhunec tekaškega konca tedna pa bo v nedeljo s teki na 10, 21 ali 42 kilometrov.

V treh dneh bo na ljubljanskih ulicah teklo več kot 26.000 tekačev. V nedeljo se jih bo največ pomerilo na polmaratonski razdalji, medtem ko bodo maratonci letos (spet) v manjšini. Na najdaljšo tekaško preizkušnjo se bo namreč podalo nekaj manj kot 2500 tekačev, od tega 511 maratonk.

Ob rekordnem času si organizatorji tudi prizadevajo, da bi po tem, ko so lani pridobili srebrni znak kakovosti Zveze mednarodnih maratonov in cestnih tekov (AIMS), letos naredili še korak naprej in pridobili zlatega. V upanju, da bodo uspešni, so priprave na zagotovitev standardov začeli spomladi in že izpolnili vse pogoje, kot so denimo dovolj številna udeležba vrhunskih tekačev, zagotovljen televizijski prenos dogodka in vrhunska zdravstvena oskrba. Na vsaki postaji z okrepčili ob progi bo denimo defibrilator, tudi letos pa organizatorji ostajajo zvesti prireditvi po načelu »zero waste« oziroma brez odpadkov.

Potem ko je lani že dolgo pričakovani rekord proge odpihnil močan veter, leto prej pa je vodilna skupina tekačev sledila vozilu, ki je pomotoma zavilo v napačno ulico, si organizatorji letos obetajo rekordne rezultate v teku na 42 kilometrov tako v moški kot tudi ženski konkurenci. »Pri tekačih pričakujemo rezultat pod 2 uri in 7 minut, pri tekačicah pa tek okoli 2 uri in 24 minut,« je izboljšanje trenutnih rekordov za približno eno minuto napovedal Gabrijel Ambrožič , ki je zadolžen za udeležbo tujih tekačev.

Center zaprt, avtobusi na obvozu

Da bodo udeleženci tekaškega praznika lahko tekli, se bodo s številnih cest v mestu morali umakniti avtomobili, obvoze bo predvsem v nedeljo imela tudi večina avtobusov Ljubljanskega potniškega prometa (vsi obvozi so že objavljeni na spletni strani LPP). Že od četrtka bo zaprt Kongresni trg, ki je tudi ciljni prostor, od petka od 15. ure dalje pa še Slovenska cesta od Gosposvetske do Aškerčeve ceste. V soboto bodo nato Slovensko cesto za promet zaprli tudi od Tivolske do Gosposvetske ceste. V soboto bodo sicer zaradi tekov od 10.30 do 18. ure zaprte predvsem ceste v mestnem središču, v nedeljo pa bodo ceste, po katerih so speljane trase tekov na 10, 21 in 42 kilometrov, zaprte od 8. do predvidoma 16. ure. Za promet bosta v nedeljo zaprta tudi izvoz Bežigrad (Dunajska cesta) iz obeh smeri in izvoz Dravlje-Šiška (Vodnikova cesta) iz smeri Kosez.

»Traso smo začrtali tako, da so zdravstvene ustanove dostopne,« je ob tem poudaril direktor maratona Gojko Zalokar in dodal, da so poskrbeli tudi za prehode čez traso tako za avtomobile kot za pešce. Za prečkanje trase so v nedeljo predvideli približno 15 križišč ob progi, za pešce pa bodo uredili osem posebnih prehodnih točk. »Za zdaj sta ostala le dva prometna žepa, eden v Šiški in drugi za Bežigradom, kjer je prehode težko zagotoviti, a bo ustrezen obvoz urejen tudi tam,« je še zagotovil Zalokar.