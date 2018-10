Neznosnost političnega bivanja Mayeve

Zadnje dni, tedne in mesece bi si malokateri politik želel biti v koži britanske premierke, ki se zaradi brexita verjetno počuti, kot bi bila na inkvizitorski natezalnici, na kateri jo doma in Bruslju vlečejo v različne smeri. V EU so pričakovali njene nove ali vsaj posodobljene ideje o tem, kako premagati brexitski zastoj, ki so ga prinesla predvsem globoka nesoglasja o meji z (britansko) Severno Irsko. In teh nesoglasij je ogromno: med njo in EU, med njo in okoli polovico ministrov njene vlade, med njo in severnoirskimi strankami, med njo in najmanj četrtino njenih poslancev, med njo in domačo opozicijo, med njo in mehkimi, trdimi in vmesnimi brexitirji, med njo in nasprotniki brexita, ki vse glasneje zahtevajo nov referendum. Med slednjimi so nekdanja premierja, konservativni John Major in laburistični Tony Blair, ter še nekdanji namestnik premierja Nick Clegg, ki upravičeno mislijo, da lahko brexitski gordijski vozel presekajo samo volilci. S preklicem brexita.