Osemindvajsetletni specializant družinske medicine pravi, da s strastjo opravlja zdravniški poklic, v prostem času pa rad aktivno dela na domači kmetiji. Prepričan je, da eni najbolj gospodarsko razvitih občin, v kateri se je v zadnjih letih veliko delalo zlasti za infrastrukturo, manjka družbeni vidik, čut do soljudi, predvsem do starejših in mladine. Verjame v delo, poštenje, odgovornost, sodelovanje, medsebojno pomoč in povezovanje. Želi graditi zdrav odnos do ljudi, med ljudmi in do okolja. V okolje z nešteto gospodarskimi priložnostmi želi vnesti mladost in svežino ter povezati mesto in podeželje. Zaveda pa se, da je aktualni župan v veliki prednosti pred protikandidati. (Foto: Rok Mežnar stranka Dobra država)