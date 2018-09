Če ne bo večjih zapletov, bo konec prihodnjega leta v samem središču Novega mesta na voljo sedemnajst novih najemniških stanovanj za mlade. Občina je v zadnjih letih postala lastnica večine spomeniško zaščitene in več kot 400 let stare stavbe na Glavnem trgu 2 in v neposredni bližini še objekta na Dilančevi 3. Stanovanja bodo velika od 53 do 100 kvadratnih metrov, gradbena dela občina ocenjuje na 2,45 milijona evrov, od tega računa na 2,2 milijona sofinancerskih sredstev iz evropskega mehanizma celostnih teritorialnih naložb.

Mladi, ki so pripravljeni živeti z mestom

»Z novimi, kakovostnimi stanovanji za mlade želimo dodatno oživiti mestno jedro in verjamem, da je za tovrstna stanovanja med mlajšo populacijo in mladimi družinami veliko zanimanja. Občina bo s tem okrepila najemniški fond in sooblikovala stanovanjsko politiko v mestu,« pravi novomeški župan Gregor Macedoni in dodaja, da bo občina najverjetneje delno subvencionirala najem stanovanj določeni skupini stanovalcev. Po njegovih besedah naj bi gradbeno dovoljenje pridobili v slabem mesecu, sledi razpis za izbor izvajalca, gradbena dela pa naj bi končali v letu dni.

Leta 2016 je Nikolaj Levičnik, potomec rodbine Fichtenau, občini podaril skoraj polovico objekta na Glavnem trgu 2, sama je bila že prej lastnica petine objekta, z dodatnim odkupom prostorov v vrednosti 80.000 evrov pa ima zdaj v lasti 90 odstotkov stavbe, medtem ko so pritlični prostori v zasebni lasti in so trenutno namenjeni poslovnim dejavnostim. Po besedah arhitektke Maruše Zorec iz projektnega biroja Arrea ima stavba izjemno lego in bo po obnovi Glavnega trga nekakšna dnevna soba mesta.

Spomeniško zaščitena stavba s skupnim notranjim dvoriščem je sedanjo obliko iz več posameznih objektov dobila v 18. stoletju. V dveh etažah je predvidenih osem stanovanj, vgradili bodo tudi dvigalo, v mansardi pa je pozneje mogoče urediti še tri stanovanja. »Hiša ima zelo lepo stavbno pohištvo ter zelo lepa vrata in okna. Potrudili se bomo ohraniti vse, kar bo mogoče, in skozi to doseči tudi neko posebno podobo in identiteto novega bivalnega okolja. Vsako stanovanje je drugačno, vsaka soba je drugačna. To bo zelo kakovostno bivalno okolje s pogledom na Glavni trg in proti Krki.«