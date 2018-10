Ob evropskem letu kulturne dediščine so na pročelju stavbe v mestnem jedru Novega mesta, kjer danes domuje Glasbena šola Marjana Kozine, odkrili ploščo v spomin na ustanovitev novomeške gimnazije. Marija Terezija je na pobudo meščanov gimnazijo ustanovila avgusta 1746, 3. novembra istega leta pa se je začel pouk prve generacije, vpisanih je bilo 66 učencev. Šele leta pozneje so gimnazijo dobili na Dunaju in drugod.

Novomeška gimnazija je najstarejša izobraževalna ustanova z neprekinjenim delovanjem na Slovenskem. Kot je dejal dr. Miha Japelj, član novomeškega odbora za promocijo kulturne dediščine, spominska plošča predstavlja tudi globok spomin na vztrajne, domoljubne in trmaste Novomeščane, ki so uspeli prepričati takratno avtro-ogrsko oblast in Marijo Terezijo, da je prav v Novem mestu ustanovila prvo gimnazijo v vsej monarhiji.

Kot je v ustanovni listini zapisala tedanja cesarica, je prvo gimnazijo v Habsburški monarhiji ustanovila v Novem mestu zato, da bi naredila nekaj koristnega za revne meščane in da bi tudi okoliška mladina na ta način dobila priložnost, da jo vzgajajo v verskem nauku in krepostih ter jo poučujejo v nižjih razredih z manjšimi stroški. Prvi učitelji so bili frančiškani, ki so bili takrat najbolj učeni ljudje v mestu.

Gimnazijo so frančiškani upravljali in v njej poučevali skoraj 130 let. Leta 1870 je gimnazija po cesarjevem odloku postala državna šola in država je nastavila laičnega ravnatelja in profesorje. Frančiškani, ki so izpolnjevali določene pedagoške pogoje, pa so tudi še lahko poučevali. Leta 1912 se je gimnazija preselila v stavbo v Seidlovi ulici, kjer deluje še danes.