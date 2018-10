Če bi se o darovanju organov v družinah več pogovarjali, bi to olajšalo veliko stisk, v katerih se znajdejo svojci, saj so oni tisti, ki se morajo ob smrti bližnjega soočiti z vprašanjem darovanja organov, opozarjajo pri zavodu Slovenija-transplant.

S presaditvijo organov lahko v transplantacijski medicini rešijo življenje številnim bolnikom, tistim, ki potrebujejo presaditev ledvice ali trebušne slinavke, pa izboljšajo kakovost življenja. Oboje je mogoče le, če je na voljo dovolj organov za presaditve. Večina transplantacijske dejavnosti temelji na presajanju organih umrlih darovalcev, saj lahko živi darovalci darujejo le eno od ledvic, del jeter in krvotvorne matične celice. Ljudje se lahko tudi sami opredelijo, ali želijo po smrti darovati organe. Vendar to pri nas z vpisom v register darovalcev stori le malo ljudi. Zato se morajo ob njihovi smrti o tem odločiti svojci.

Rekonstruirati morajo voljo umrlega

Organe lahko darujejo ljudje, ki umrejo ob zdravljenju na intenzivnih oddelkih bolnišnic. Kadar pri takem pacientu ugotovijo možgansko smrt in v registru darovalcev organov ne najdejo njegove izjave o darovanju organov, morajo transplantacijski koordinatorji v pogovoru s svojci ugotoviti, kakšno je bilo mnenje umrlega o darovanju organov.

»Bolnikov lečeči zdravnik opravi pogovor s svojci in jim sporoči slabo novico, da je sorodnik umrl. Ključno za to, da sprejmejo smrt bližnjega, je, da razumejo, kaj je možganska smrt. Potem potrebujejo dovolj časa, da to slabo novico sprejmejo, saj so ob izgubi v čustvenem šoku in mnogi težko sprejemajo informacije in se pogovarjajo o zahtevnih vprašanjih,« sosledje dogodkov razlaga Gorazd Čebulc, eden od centralnih transplantacijskih koordinatorjev pri Slovenija-transplantu, ki s svojci opravijo pogovor o darovanju organov.

V pogovoru najprej preverijo, ali svojci razumejo, da je svojec umrl, saj je takrat še priključen na aparate, ki vzdržujejo nekatere telesne funkcije: oseba diha in zdi se, kot da spi. »A možgani, ki so kot glavni računalnik, ki nadzoruje telesne funkcije, ne delujejo več, in če bi aparate izključili, bi počasi ugasnile vse telesne funkcije,« razloži zdravnik. Ta pogovor treba opraviti ne samo, da ugotovijo voljo umrlega, pač pa da ugotovijo tudi druge okoliščine, predvsem, ali je imel umrli kakšne bolezni, ki so nezdružljive z darovanjem, kot so nekatere nalezljive in maligne bolezni. »Glavno vprašanje pa je ugotovitev volje umrlega: če tega ne razrešimo, ne more biti nobenih nadaljnjih postopkov,« je jasen Čebulc.