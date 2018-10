Zgornjo tezo dokazuje napoved Franca Kanglerja, da se bo že četrtič udeležil volitev za župana. S pravno-političnim teflonom premazani Duplečan, ki se ga policijske ovadbe in tožilske obtožbe zlepa ne primejo, hoče čist kot solza znova zasesti župansko pisarno Maribora, iz katere so ga meščanke in meščani nagnali leta 2012.

Minula leta so ga opazno spremenila. To ni več ljudski Franček s trapastim oranžnim šalom in zeleno kravato, ki je na območju za pešce mimoidočim delil jabolka. Leta 2018 nastopa stisnjenih ustnic in s pogledom odpadnika, ki mrko zre z reklamnih