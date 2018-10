NSi kandidira tudi za sedeže v mestnem svetu in svetih mestnih četrti in krajevnih skupnosti. »Želimo si srečen Maribor. Pričakujem, da se bodo volivke in volivci prepričali, preden jih prepričajo,« je še povedal Luketič.

Po poklicu radiolog je že vrsto let dejaven v lokalni politiki. Do imenovanja za podžupana pred tremi leti je bil zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, še prej v mariborskem zdravstvenem domu. Kot podžupan je bil zadolžen za področje lokalne samouprave, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, kot mestni svetnik je bil tudi del koalicije župana Andreja Fištravca, vse dokler ta ni razpadla.

V zadnjih letih je bil Luketič edini predstavnik NSi v mariborskem mestnem svetu, v prihodnje pa bi radi imeli več besede. »Ne gre samo za program in obljube, ampak je pomembna tudi oseba, kako živi in dela,« je prepričan njihov županski kandidat.

V volilnem programu izpostavlja, da mora Maribor znova postati ponosen nase. Konkretno med drugim obljublja odprti mestni proračun in zagotovitev dovolj denarja za izvedbo pravega participatornega proračuna. Za župana je kandidiral že leta 1998, letos pa je nastopil tudi kot kandidat na državnozborskih volitvah.