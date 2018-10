Kranj že dobri dve desetletji išče samega sebe. V ta okvir so ujete velike spremembe, ki so po Savi odnesle podjetje Sava, skoraj ugasnile Merkur, zaprle vrata Planike. To so bili v času nekdanje skupne države gospodarski aduti, ki so s srednjo mlekarsko in gumarsko šolo ter Iskro kot krono vsega Kranj definirali v mnogo širšem okolju, kot je današnja država. Silnice, ki so delovale ves ta čas, Kranju niso bile naklonjene: mnogi sposobni Kranjčani in Kranjčanke so za dokazovanje izbrali bližnjo Ljubljano in zato gorenjska prestolnica ob spremembah ni znala ujeti ritma, ki bi ji