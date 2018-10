Gimnazija Kranj je minuli konec tedna gostila dijake iz Slovenije, Bosne in Hercegovine ter z Madžarskega v okviru mednarodnega projekta, pri katerem dijaki »posnemajo« Organizacijo združenih narodov (OZN) tako, da pripravijo skupščino in potem tudi debate na določene teme. Tako je bil te dni generalni sekretar OZN dijak 4. letnika Tadej Rajgelj, Gimnazija Kranj pa je tak dogodek pripravila prvič.

Pri organizaciji in samem srečanju od petka do nedelje je sodelovalo okoli 30 mladih iz programa mednarodne mature Gimnazije Kranj, plenarne skupščine pa se je kot gost udeležil tudi kranjski politik Jelko Kacin, diplomatski predstavnik Slovenije pri Natu. Podobni dogodki potekajo tudi drugod v Sloveniji in seveda širše.

Tadej Rajgelj je poudaril pomen OZN in ciljev, za katere se zavzema: »Srečanje je minilo v prijateljskem vzdušju, vse debate in preostalo dogajanje potekajo v angleščini. Po uvodni skupščini smo včeraj in v soboto imeli seje komitejev oziroma debate udeležencev. Naša gimnazija oziroma Gorenjska je tak dogodek pripravila prvič, hvaležni smo tudi sponzorjem iz našega okolja za pomoč.«

Debate mladih »diplomatov OZN« so bile na moč aktualne: od vojne v Siriji do problema obrezovanja deklic in dečkov oziroma nasilja v Palestini. Kot so nam povedali udeleženci iz tujine, jim je bilo v Kranju kot mestu gostitelju všeč, sodelovanje na takih srečanjih pa jemljejo kot prispevek k boljšemu razumevanju med ljudmi.