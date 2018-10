Hokejisti Los Angelesa imajo v uvodnih tednih nove sezone lige NHL veliko skrbi. Moštvo nikakor ne najde prave forme in je na prvih šestih tekmah zmagalo le dvakrat, pri čemer so v zadnjih enajstih dneh na kanadski turneji premagali le Montreal (3:0), izgubili pa proti Winnipegu (1:2), Ottawi (1:5) in nazadnje Torontu (1:4), vodilni ekipi lige. Razlogov za slabe rezultate kraljev je več, v napadu imajo drugo najslabše povprečje doseženih golov v ligi (2 na tekmo) in so obenem zapravili vseh 21 priložnosti z igralcem več. V obrambi ima veliko dela drugi vratar Jack Campbell, na čigar vrata so nasprotniki na petih tekmah sprožili 153 strelov oziroma več kot 30 na tekmo.

Pri Los Angelesu je po spodbudnem začetku sezone v povprečje padel tudi kapetan Anže Kopitar. Hrušičan je na prvih dveh tekmah dosegel dva gola, na zadnjih štirih pa vpisal štiri ničle. Med njegovimi soigralci je najučinkovitejši Alex Iafallo s 5 točkami (2 gola in 3 podaje).

»Turneje nismo želeli končati na tak način. Moramo biti čvrsti v vseh tretjinah, to na treningih vseskozi ponavljamo. Obupno si želimo boljših rezultatov, za kar pa se bomo morali zbrati prav vsi, si zaupati in verjeti v to, da nam bo uspelo. Prepričan sem, da se bo to tudi zgodilo,« je pojasnil Alex Iafallo.

Pri Los Angelesu lahko kljub slabi formi z optimizmom pogledujejo naprej, saj bodo na naslednjih enajstih tekmah kar devetkrat igrali na domačem ledu, pri čemer bodo na teh devetih preizkušnjah štirikrat igrali proti tekmecu, ki se v pretekli sezoni ni uvrstil v končnico.

V ligi NHL se sicer z najboljšim startom v sezono lahko pohvalijo pri Torontu (12 točk), vodilni ekipi atlantske divizije, v metropolitanski je najboljša Carolina (9), v centralni Nashville (10), v pacifiški pa Anaheim (11), ki bo pri kraljih gostoval 7. novembra.