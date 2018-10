#video Kralji izgubili že četrtič v sezoni

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL po visokem porazu (1:5) proti Ottawi mini gostovanje v Kanadi tokrat nadaljevali pri Toronto Maple Leafs in doživeli nov poraz. Javorjevi listi, pri katerih se je s 33 obrambami izkazal vratar Garett Sparks, so visoko zmagali s 4:1 in prišli še do pete zaporedne zmage to sezono.