A zmago v gosteh pri Winnipegu je naftarjem prinesel Darnell Nurse, ki je zadel po 85 sekundah igre v podaljšku in končal McDavidov niz. Prejšnji tovrsten dosežek je uspel Adamu Oatesu leta 1986, ki je z zadetkom ali podajo prispeval pri prvih sedmih golih sezone Detroita.

»Eh, se zgodi. Nisem prav pretirano ponosen na ta dosežek. Mislim, da to ni pomembna statistika, ki si jo zapomniš. Mislim, da na takšen dosežek ne moreš biti ponosen. Je, kar je, ampak k sreči smo na koncu tekme našli pot do zadetka za zmago, tako da se nam o tej statistiki ne bo treba več nikoli pogovarjati,« je McDavid po tekmi zavrnil pohvale novinarjev.

Vratar Edmontona Cam Talbot je zbral 29 obramb, kljub temu pa so Jets po dveh tretjinah vodili s 4:1. Sledil je izjemen preobrat gostov, ko je na sceno stopil McDavid, tako ali drugače zaslužen za štiri zadetke svoje ekipe na gostovanju. »On je naš kapetan, naš vodja, po mojem mnenju je ta čas najboljši hokejist na Zemlji in odločil se je, da nas bo prisilil k zmagi. Na njegovih plečih se je prebudila tudi ekipa,« je po tekmi dejal trener Edmontona, Todd McLellan.

Na večini preostalih tekem večera so se zmag veselile domače ekipe. Vegas Golden Knights so s 4:1 premagali Buffalo Sabres, New Jersey Devils pa s 3:0 Dallas Stars. New York Rangers so po kazenskih strelih prišli do zmage (3:2) nad Colorado Avalanche, Philadelphia Flyers pa nad Florida Panthers (6:5). Hokejisti Minnesota Wild so z 2:1 ugnali Arizona Coyotes, Tampa Bay Lightning pa s 4:2 Carolina Hurricanes.