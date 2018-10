Tudi z marsičim drugim v članku se strinjam. V oči pa mi je padlo razmišljanje: »Pomemben, če ne glavni razlog, da imamo tako dolge čakalne dobe, je ta, da zavarovalnica ne more plačati vsega, kar zdravstvo lahko in mora narediti.« Torej je rešitev v tem, da se zavarovalnici zagotovi dovolj denarja? Kako? Bi večje število konkurenčnih zavarovalnic, ki že za svoje delovanje pogoltnejo veliko, k temu pripomoglo? Ali je bolje ukiniti dodatno zavarovanje in s tem pridobiti nekaj sredstev več? Kaj pa bolj solidaren prispevek? Bi premožni lahko plačevali malo več in še vedno ostali bogati? Ali je to zanje krivično?

Dr. Fortuna piše naprej: »In kaj je narobe, če lahko nekdo neurgentno zdravstveno storitev plača?« S plačilom samim ni nič narobe. Problem pa je, da si vedno več ljudi tega ne more privoščiti. Je tako razslojevanje pravično? Veliko strokovnjakov in »strokovnjakov« gre še naprej in »prisegajo« na dve košarici zdravstvenih storitev. Za večino prebivalstva bi potem ostale samo tiste osnovne. Slovenija pa naj bi bila socialna država.

Pisec nadaljuje: »V zadnjem času je zopet sprožilo silno razpravo to, da nekateri zdravniki delajo tako veliko in seveda temu primerno tudi veliko zaslužijo. Kaj pa je tu narobe? Tudi sam imam podobno izkušnjo, ko sem kot mlad specializant v poletnih mesecih dežural tudi do desetkrat na mesec in še popoldan delal v ZD Kočevje… In komentar je bil, kako lahko mlad zdravnik toliko zasluži.« Verjetno nas je še veliko s podobnimi izkušnjami, ampak… Bilo je poletje, čas dopustov. Po dveh mesecih se je stanje normaliziralo in v tem je razlika. Se vam zdi, da je lahko zdravnik dolgo časa tako obremenjen brez posledic? Nekje se mora poznati, mar ne? Tudi zaslužki so bili neprimerno nižji kot zdaj. Še šalili smo se, da delamo na »etični pogon«. Zdaj pa se med najbolje plačane v javnem sektorju redno uvrščajo zdravniki, ki predstavljajo veliko večino na seznamu 1000 najbolje plačanih. Kar malo neprimerno se mi zdi vse skupaj zreducirati na: »Tu gre za tipično slovensko zavist ali po domače fovšijo.«

Polona Jamnik, Bled