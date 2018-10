Minister za finance Andrej Bertoncelj je po besedah Bratuškove na torkovem delovnem posvetu vlade namreč opozoril, da bo ob potrjenih izhodiščih za pogajanja z javnim sektorjem krepko omejen in če bodo nekomu razdelili velik del pogače, bo pač bistveno manj ali skoraj nič ostalo za druge. V SAB pa, tako je po današnji seji vlade za STA povedala predsednica stranke Bratuškova, na to niso mogli pristati.

Po njenih besedah so skladno z dogovorom o sodelovanju v koaliciji v njeni stranki zahtevali sklic koalicijskega vrha glede zavez v letošnjem letu, med katerimi sta dve njihovi ključni zavezi, in sicer začetek skrajševanja čakalnih dob v zdravstvu in ureditev pokojnin - dvig odmernega odstotka na 63 odstotkov in določitev letnega dodatka v dveh višinah v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Zahtevo so v torek naslovili na premierja in predsednika LMŠ Marjana Šarca.

Sklic vrha pričakujejo še preden se bodo glede financ o čemer koli naprej dogovarjali. »Večkrat smo to že prosili, a nismo bili uslišani,« je povedala Bratuškova, ki pričakuje, da bodo na koalicijskem vrhu prejeli odgovore, kdaj in kaj bodo uresničili, ne pa, kaj ni mogoče.