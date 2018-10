Kot je za italijanske medije povedal direktor arheološkega parka Massimo Osanna, so arheologi našli napis »16. dan pred novembrskimi kalendami«, kar pomeni 17. oktober.

Doslej je sicer veljalo, da je antični mesti Pompeji in Herkulaneum uničil izbruh Vezuva 24. avgusta, podatek pa je temeljil na zapisih iz tistega časa in arheoloških najdbah.

Vendar pa so se že od 19. stoletja dalje po besedah Osanne pojavljali dokazi, kot so ostanki jesenskega sadja na vejah, ki so jih našli v pepelu in ruševinah, ki so namigovali, da je do izbruha prišlo pozneje.

»Danes bomo morda z veliko ponižnosti na novo napisali zgodovinske knjige, saj izbruh Vezuva datiramo v drugo polovico oktobra,« je povedal italijanski minister za kulturo Alberto Bonisoli.

Arheološki park Pompeji je druga najbolj obiskana turistična zanimivost v Italiji, več obiskovalcev naštejejo le v rimskem Koloseju. V prvih osmih mesecih letošnjega leta so v Pompejih našteli več kot tri milijone obiskovalcev.