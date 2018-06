Arheologi v Pompejih našli zakladno najdbo zadnjega ubežnika

Arheologi so v Pompejih našli »zakladno najdbo zadnjega ubežnika iz Pompejev«, kot so poimenovali novce, najdene pod okostjem moškega, odkritega minuli teden. Dvajset srebrnih denarijev in železni ključ, verjetno od hišnih vrat, so našli skupaj z ostanki usnjenega mošnjička, je povedal upravnik arheološkega najdišča Pompeji Massimo Osanna.