Svetišče, znano kot lararij, je vgrajeno v steno hiše in obkroženo s podobami rimskih bogov, pomembnih za hišne rituale. Prostora skupaj z ostalim delom hiše še niso izkopali v celoti, vsebuje pa tudi vrt in manjši bazen. Pod svetiščem se nahaja oltar, ki vsebuje sledi žgalnih daritev iz časa pred skoraj 2000 leti, poroča New York Times.

Svetišča so bila običajen del rimskih gospodinjstev. »Vsaka hiša je imela neke vrste lararij,« je pojasnila profesorica na Univerzi Notre Dame v Indiani Ingrid Rowland, avtorica knjige From Pompeii: The Afterlife of a Roman Town. A kot je dodala, so si "le najbolj premožni prebivalci lahko privoščili lararij znotraj posebne sobe, ki je vsebovala tudi bazen in razkošne dekoracije".