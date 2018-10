V obtožnici sodišča okrožja Walker County v ameriški zvezni državi Teksas je zapisano, da je Penny namerno uničil in skril številne dokumente v zvezi z Nassarjem, v primeru končne razsodbe pa mu grozi od dveh do deset let zapora.

Primer Larryja Nassarja je pretresel mednarodno športno javnost. Nekdanji zdravnik ameriške gimnastične reprezentance in univerze Michigan State je zlorabil več kot 300 mladih ameriških športnic, med njimi so bile telovadke, nogometašice, umetnostne drsalke, rokoborke, navijačice, skakalke v vodo, plesalke in atletinje.