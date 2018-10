»Ko grem po svetu, s sabo vedno nesem dve stvari, solni cvet in bučno olje, ker sem prepričan, da imamo najboljše bučno olje na svetu. In kamor koli pridem, so vsi navdušeni nad njegovih okusom,« je zbrane v ljubljanski restavraciji JB nagovoril kuharski mojster Janez Bratovž. Da bo tudi sicer govor o bučnem olju, in to tistem, ki ga v osrčju Slovenskih goric že 90 let prideluje družina Kocbek, je bilo hitro jasno. Manj je bilo znano, kakšno novost bo predstavil Gorazd Kocbek, predstavnik tretje generacije Oljarne Kocbek, in kaj imajo s to novostjo trije najbolj prepoznavni slovenski chefi Bratovž, Tomaž Kavčič in Ana Roš, ki je obisk na predstavitvi preskočila, ker je šla na Sicilijo.

Kot se je izkazalo, vsi trije delijo z Arabci navdušenje nad novo luksuzno polnitvijo bučnega olja omenjene oljarne. Gre za Luxury Black Bottle, ki je najprej nastala za predstavitev na sejmu kulinarike v Dubaju, potem pa je tako navdušila Arabce, da je postala del jedilnika v restavraciji At.mosphere v najvišji stolpnici na svetu Burdž Kalifi.

Steklenica, ki je lani prejela veliko nagrado Slovenskega oglaševalskega festivala v skupini oblikovanje, je plod sodelovanja Oljarne Kocbek, oblikovalca Gregorja Žaklja in Steklarne Hrastnik, kjer so obudili tradicijo ročno pihanega stekla in izdelujejo tudi butične serije steklenih izdelkov, uspešno pa so realizirali tudi Žakljev dizajn. Kocbek se je na Žaklja, ki ga je spoznal pred tremi leti, spomnil, ko je odhajal na sejem kulinarike v Dubaj, kjer so bili vedno zadovoljni z njegovimi izdelki, pripomnili pa so, da bi lahko še kaj naredil za prezentacijo. Žakelj je kot navdih za steklenico uporabil star platinast žig na lesenem podstavku, ki ga je našel med zapuščino Kocbekovih, na njem pa so bile inicialke dedka Alojza Kocbeka, s katerim je označeval svoje izdelke. »Steklenica je narejena po tem žigu, vanjo pa smo hoteli vnesti vso tradicijo in zgodovino Kocbekovih,« je povedal Žakelj, ki je s stekleno in popolnoma temno embalažo mislil tudi na to, da zaščiti polnost in svežino, hkrati pa tudi obstojnost olja, kar je pri bučnem olju najpomembnejše. »Ta steklenica je zdaj v najvišji stavbi v Dubaju. To pomeni, da lahko nekaj slovenskega, kar je odlično oblikovano in kar ima popolno slovensko zgodbo, pride tako visoko kot največji brušen diamant.«

Olje za dekoracijo in prezentacijo

Bučno olje, s katerim luksuzno steklenico napolnijo, je podobno drugim oljem Kocbekovih, niti približno pa ni podobna cena. »Načrt je, da se bo maloprodajna cena te steklenice začela pri enem evru za en mililiter, konkretno pa je At.mosphere v Burdž Kalifi za to steklenico plačal 350 evrov, kar je bila nabavna cena za to restavracijo,« je dejal Gorazd Kocbek, ki priznava, da to ni olje za vsak krožnik, »gre pa za vrhunski izdelek in tudi za prezentacijo, ko v restavraciji jed s pipeto zaključijo pred gostom in naredijo zgodbo, šov.« Steklenic so v Dubaj prodali kar nekaj, spremlja pa jih tudi pipeta, da se olja ne zliva na jed, ampak se ga dodaja s pipeto oziroma z njim dekorira jedi.

Za širše množice to olje zaradi visoke cene zagotovo ne bo, ga boste pa, verjetno po pipeti, prepoznali v nekaterih slovenskih restavracijah. Tomaž Kavčič v dvorcu Zemono z njim dela že skoraj en mesec, s pomočjo pipete pa je naredil tudi jed z bučnim oljem. »Funkcionira stoodstotno,« pravi, Bratovž pa se strinja. »To steklenico sem prvič videl pred enim letom, ko smo imeli 360 gostov v Hongkongu. Jaz sem s to pipeto postregel 12 glavnih gostov in so bili vsi navdušeni, zato sem vedel, da bo to zgodba o uspehu.«