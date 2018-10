Popovič je pral spodnjice kot v starih časih

Eva Irgl čaka Romea

Veliko planino čistijo celo misice

Mojca Mavec nas skuša prevzgojiti

Brata Dragić hvaležnaza lepo Ljubljano

Salome izkusila temno plat spleta

Koprski župan Boris Popovič je prejšnji teden razburil javnost z velikopoteznim okraševanjem mesta za pol milijona evrov, zdaj pa se že zabava na brucovanjih in drugih prireditvah, kjer lahko nabira glasove za prihajajoče prireditve. Na instagramu je konec tedna sporočil, da se je udeležil praznika vina in oljk v Škofijah ter se tam pomeril v tradicionalnem ročnem pranju spodnjega perila, pred nekaj dnevi pa se je udeležil še študentske plesne zabave. Žurersko razpoloženi Popović je med poplesavanjem posnel video, se pohvalil, da je ura že dve zjutraj, in nagovor končal z mislijo »naj živi delo!«.Poslanka SDS Eva Irgl s sledilci na svojem instagramu najraje deli svoja zanimive prostočasne in profesionalne modne oprave. Po zadnji modi je namreč oblečena tako v državnem zboru kot na sprehodih po gozdu. Nazadnje se je oblekla v večerno rumeno obleko in se fotografirala na balkonu v Vipavi, pod posnetkom pa zapisala, da čaka Romea, in še, kako upa, da pride prej kot Godot. V komentarjih pod fotografijo se je večina strinjala, kako dobro je videti, drugi pa se pošalili, da pridejo čez minutko, oziroma jo tolažili, da dočaka, kdor čaka.Na Veliki planini so organizirali delovno akcijo, kjer so s travnikov in pobočij pobirali kamne pred novo smučarsko sezono. Vsi udeleženci so v zahvalo prejeli brezplačno smučarsko vozovnico, akciji pa sta se pridružili tudi letošnja in lanska zmagovalka lepotnega izbora Miss Slovenija. Lara Kalanj, ki so jo za najlepšo razglasili konec septembra, je bila izdatno obremenjena, saj je kamne pobirala kar z nameščeno lepotno lento.Optimistična popotnica z nacionalke je s pomočjo svojega profila na instagramu sporočila, da se je pridružila akciji spletnega portala in foruma med.over.net, v okviru katere spodbujajo, da bi ljudje postali »jutranji tipi«. Pobuda se imenuje Sem jutranja, ponuja pa nam izkušnje tistih, ki radi vstajajo zelo zgodaj, oziroma nam svetuje, kaj lahko storimo, da lahko takšni postanemo tudi sami. V akcijo prevzgoje bioritma so seveda rekrutirali ekipo jutranjega programa Televizije Slovenija, v njej pa je tudi Mavčeva, ki bo zaspancem odslej zbujala vsaj slabo vest.Ljubljanski župan Zoran Janković se je prejšnji teden na instagramu hvalil s podporo Magnifica, še bolj kot običajno pa se mu je smejalo te dni, saj sta njegovo županovanje in kandidaturo še enkrat podprla košarkarska brata Dragić. Podarila sta mu namreč avtobiografijo Gorana Dragića, vanjo pa zapisala posvetilo: »Za najboljšega župana na svetu. Hvala, Zoki, za prelepo Ljubljano!« Župan je pod objavljeno fotografijo še zapisal, da so njihova srečanja vedno prijetna, saj se radi pogovarjajo o košarki in športu na splošno.Pravice potrošnikov te dni uveljavlja estradnica Salome. Po pošti je namreč prejela zimsko jakno, ki ni preveč podobna tisti na fotografiji v ponudbi spletne trgovine. Vse pogostejše so namreč spletne strani in aplikacije, ki za sumljivo nizke vsote ponujajo impozantna oblačila, in mamljivi ponudbi je očitno nasedla tudi Salome. Primerjavo med oglaševanim in prejetim blagom je objavila na instagramu ter pojasnila, da ji bodo sicer vrnili denar, a vendarle si želi predvsem imeti čudovito jakno z oglaševane fotografije.