Zmago Jelinčič se potepa

Pes Luke Dončića ima rojstni dan

Lojze Peterle podpira multikulturalizem?

Tako je Burak videti zadnje čase

Spomin na poletje Franca Breznika

Energetika Ljubljana ima Eda

Poslanec in vodja stranke SNS Zmago Jelinčič nas po novem prek svojih profilov na družbenih omrežjih ažurno seznanja s svojimi premiki. Prejšnji teden je imel recimo na obisku delegacijo srbske radikalne stranke, v nadaljevanju je svojo hčerko odpeljal na filmsko premiero znanstvenofantastičnega spektakla Venom, pred nekaj dnevi pa objavil še serijo fotografij s »potepanj«, kjer se je ovekovečil poleg vojaškega srbskega letala in obdan z rastlinjem na polju.Košarkarski čudežni fant Luka Dončić in njegovo dekle Anamarija Goltes sta nas aprila razveselila z novico, da imata novega psa z imenom Hugo in da sta mu v ta namen izdelala celo lasten profil na instagramu. Hugo je od takrat doživel že marsikakšno dogodivščino in med drugim prestal celo začasen razhod svojih lastnikov. Nazadnje se je vse dobro končalo in Hugo je že preseljen v ZDA, te dni pa je praznoval svoj prvi rojstni dan. V ta namen so ga opremili s slavnostnim klobukom, fotografijo srečnega domačega ljubljenca pa je na svojem instagramu objavila Goltesova.Evropski poslanec Lojze Peterle je rad v naravi in fotografije s svojih izletov rad deli s sledilci na instagramu. Rad pilotira, zato večkrat objavi panoramske posnetke gorovja, med pogostejšimi motivi najslavnejšega čebelarja med politiki pa so seveda tudi opevane pridelovalke medu. Zadnja fotografija je morda najpomembnejša doslej – Peterle je namreč objavil posnetek šopka raznolikega divjega cvetja in ga pospremil s podpisom, zaradi katerega utegnemo pomisliti, da podpira multikulturalizem in je svojevrsten odziv na odmevni literarni natečaj za pravljico z nestrpno vsebino. »V naravi raznolikost vedno najde pot, da zacveti,« je zapisal in si med drugim prislužil všeček tednika Družina in evropskega poslanca Franca Bogoviča.Rumeni tisk nas je seznanil, da najslavnejši turški igralec Burak Ozcivit pričakuje prvega otroka, niso pa se še poglobili v ozadje spremenjenega videza, ki ga v zadnjem obdobju dokumentira na svojem profilu na instagramu. Burak ima po novem precej daljše lase, nosi črno usnjeno jakno, namesto brade pa so ostali samo brki. Objavil je celo upočasnjeni posnetek vožnje z motorjem, ki nam daje misliti, da snema oglas ali celo novo nadaljevanko, v kateri ne bo več upodabljal poštenega in nesrečno zaljubljenega direktorja rudnika, ampak bolj robustnega moškega z ulice, torej motorista.Na instagramu so torki oziroma četrtki tradicionalno rezervirani za objavljanje fotografij iz preteklosti, zato se bomo v pričujoči rubriki tokrat spominjali letošnjega poletja. Takrat smo namreč spregledali fotografijo, ki jo je na svojem profilu objavil poslanec SDS, v prostem času pa še glasbenik in kolesar Franc Breznik. Fotografijo, na kateri je v kolesarskem kombinezonu, v kakršnem bi se marsikdo počutil nerodno, je Breznik objavil pod ključno besedo »poletje 2018«, eden od sledilcev pa je v komentarju izrazil pomislek, da ima oblečene kopalke, kakršne imajo na termalnih rivierah, kjer se na ogorčenje Breznikovih političnih simpatizerjev kopajo v burkinijih.Na seznamu institucij, ki v resnici ne potrebujejo instagrama, a si kljub temu želijo v ekipo frajerjev z interneta, je po novem tudi javni dobavitelj energije Energetika Ljubljana. Na profilu, kjer jim sledi okoli dvesto uporabnikov, radi objavljajo utrinke s sejmov, včasih pa tudi sprehode s psom, gobe v gozdu in seveda kakšno skodelico kave, ki je ne nazadnje najpomembnejši dobavitelj energije. Očitno se želijo s svojo dejavnostjo približati tudi najmlajšim in tako imajo celo svojo maskoto – rjavega medveda, ki so ga poimenovali Edo. Ne po naključju, črke njegovega imena namreč predstavljajo besede energija, dom in okolje.