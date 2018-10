Svitolina si je tako priigrala mesto na sklepnem mastersu med najboljšo osmerico igralk sezone. Tudi Pliškova si še lahko priigra nastop v Singapurju, a le v primeru, če se Nizozemki Kiki Bertens, deseti igralki sveta, v Moskvi ne uspe prebiti do polfinala, piše žensko teniško združenje WTA.

Sedem igralk si je tako že priigralo nastop na sklepnem mastersu: Romunka Simona Halep (številka 1 na svetu in v dirki za Singapur), Nemka Angelique Kerber (št. 3 in št. 2), Danka Caroline Wozniacki (2, 3), Japonka Naomi Osaka (4, 4), Čehinja Petra Kvitova (7, 5), Američanka Sloane Stephens (8, 6) in Ukrajinka Jelina Svitolina (6, 7). Osma, zadnja vozovnica za Singapur, bo šla v roke ali Pliškovi ali Bertensovi.

Med najboljšimi osmimi pari sveta pa bo nastopila tudi Klepačeva, ki tekmuje skupaj s Španko Mario Jose Martinez Sanchez. Zmaga na turnirju na Mallorci je njena šesta v karieri, poleg slavja na Balearih pa sta skupaj s Španko prišli še do treh finalov (Brisbane, Doha, Charlestone) ter več uvrstitev v polfinale in četrtfinale.

»Zelo sem vesela, da sva se z Mario že drugič zapored uvrstili na zaključni turnir sezone v Singapur, kjer se pomeri osem najboljših dvojic na svetu. Kljub temu, da sem v zadnjem delu sezone igrala z bolečino v komolcu, so naju konstantni rezultati pripeljali do finala. Z Mario se zelo dobro razumeva, kar se zagotovo pozna na najini poti. Dejali sva, da bova živeli za zaključni turnir. Rehabilitacija komolca poteka v redu in skladno s pričakovanji, na turnirju pa bova naredili vse, da bova na dan prve tekme odlično pripravljeni,« je pred odhodom v Azijo povedala Koprčanka.