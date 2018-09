Plakat, s katerim so obeležili obletnico iransko-iraške vojne (1980-1988), je krasil veliki reklamni pano na trgu v središču Širaza. Domačini so hitro opazili, da so vojaki na sliki oblečeni v izraelske uniforme in oboroženi s puškami M16. Prav tako se je izkazalo, da je bila z izvirne fotografije izrezana vojakinja, poroča BBC.

Fotografije spornega plakata so se danes pojavile na svetovnem spletu. »Zaskelelo me je, ko sem videl ta plakat sredi svetega obrambnega tedna. Puške M16, jermeni, uniforme, kape na njihovih ramenih; vse to pripada sionistom. V najboljšem primeru lahko rečem, da ste naredili nekaj neumnega,« je na twitterju zapisal eden od uporabnikov.

Iz plakata so se norčevali tudi na računu izraelskega zunanjega ministrstva na twitterju v farsiju, kjer so objavili fotografijo odstranjevanja plakata sredi noči.

Vodja mestnega sveta v Širazu Sejed Ahmad Dastgejb je danes odredil preiskavo. Če se bo izkazalo, da so na fotografiji res vojaki "uzurpatorskega sionističnega režima", je treba resno ukrepati proti odgovornim, je dejal.

Iran od islamske revolucije leta 1979 nima odnosov z Izraelom. Judovski državi odreka pravico do obstoja, ker nezakonito okupira muslimansko zemljo.