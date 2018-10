V predstavi si nastopajoči uvodoma pripravijo scenografski teren z zanimivimi rekviziti – kovinskimi skledami – ki imajo zvočni in ob njihovem manipuliranju tudi kinetični in svetlobni učinek. Kot med igro, ki se zdi naključna, plesalci počasi razporejajo sklede v ravne formacije in si ustvarijo šahovsko polje, ki ga nato uporabijo kot koreografski pripomoček. Spočetka je to precej formalistično igranje, ki ga podkrepi zelo odrezava glasba klasične kompozicije avtorja Simona Thierréeja. Posode so zdaj v nekakšnem redu, spet kasneje se s pomočjo plesalcev prek njihovih akcij ra