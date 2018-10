Kritika razstave Space Shifters: Izmaknjena zaznava videnega

Reprezentacija stvarnosti je bila skozi zgodovino osrednja vloga vizualne umetnosti, vendar se je v času razvoja moderne misli in industrijske revolucije znaten del produkcije usmeril v obravnavo svobodnih oblik likovnega formalizma. Namesto upodobitev prostorov, oseb ali dogodkov se je posvetila zaznavanju oblik in vizualnih učinkov. Ta »neupodabljajoča« umetnost, ki se je odigrala predvsem na področjih arhitekture in oblikovanja, je v toku 20. stoletja nenehno uhajala tudi v svet visoke umetnosti ter je v 50. in 60. letih predstavljala celo enega osrednjih tokov v takratni likovni sferi. Od tedaj ostaja stalnica v opusih številnih prostorsko razmišljujočih ustvarjalcev.