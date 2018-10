Obetavna slovenska teniška igralka Kaja Juvan se je na najlepši način poslovila od mladinske konkurence. Ljubljančanka se je v tej sezoni posvečala članskim turnirjem, na katerih je naredila izjemen napredek, kot mladinka pa je izkoristila priložnost, da nastopi na olimpijskih igrah mladih športnikov v Buenos Airesu. Najstnica, ki bo konec prihodnjega meseca postala polnoletna, je v Argentini zmagala tako med posameznicami kot dvojicami, kjer je nastopila skupaj s Poljakinjo Igo Swiatek. Z dvema naslovoma mladinske svetovne prvakinje je najuspešnejša slovenska športnica v Argentini.

Zrela in motivirana

Kaja Juvan je na svoj talent opozorila pred petimi leti, ko se je kot dvanajstletna igralka uvrstila v polfinale državnega prvenstva do 14 let. Naslednje leto je v tej konkurenci postala državna prvakinja. Blestela je tudi na mednarodnih turnirjih, na katerih je dokazovala, da je vajena osvajati prva mesta. Pri štirinajstih letih je že postala zimska državna prvakinja Slovenije, v nadaljevanju kariere pa se je osredotočila na mednarodno konkurenco. Na svetovni mladinski lestvici se je prebila do 5. mesta, predlani pa je osvojila Orange Bowl, ki šteje za neuradno svetovno prvenstvo. Na turnirjih največje četverice se je prebila na glavni turnir v Melbournu, Londonu in New Yorku. Svoj največji uspeh na turnirjih za grand slam je dosegla lani, ko je v paru s Srbkinjo Olgo Danilović med dvojicami osvojila wimbledonski turnir.

Zadnja leta je redna članica slovenske reprezentance v dvobojih pokala federacij. Njeni koraki v razvoju so premišljeni, izjemno pozitivno in zrelo deluje tudi v dialogih. Vselej je odločna in zelo motivirana, da postane teniška profesionalka, ki bo krojila vrh svetovnega tenisa. Za sabo ima odlično sezono, v kateri se je uveljavila v članski konkurenci. Predlani je končala leto na 718. mestu svetovne teniške lestvice, lani je bila 555., letos je bila najvišje 17. septembra, ko je napredovala na 187. mesto. Trenutno je 195. igralka sveta. Letos je dosegla tri turnirske zmage na preizkušnjah z nagradnim skladom 25.000 ameriških dolarjev. Vse tri na pesku, in sicer ob Blatnem jezeru na Madžarskem, v Ystadu na Švedskem in Bagnatici v Italiji. Dvakrat je pod vodstvom trenerja Roberta Cokana v finalu tekmicam priznala premoč. V letošnji sezoni ima na svojem računu 32 zmag in 9 porazov.