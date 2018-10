V igri, ki je trajala dobro uro, je Juvanova z raznovrstno igro v prvem nizu popolnoma dotolkla Kitajko. V drugem je imela priložnost za podoben razplet, saj je imela pri vodstvu z 1:0 in 2:1 številne priložnosti, da tekmici odvzame servis, a je bila pri ključnih točkah premalo zbrana.

V končnici drugega niza je Juvanova nato vendarle povedla s 5:3, nato morala oddati svoj servis, a to popravila na začetni udarec Kitajske in se po dvojicah uvrstila tudi v finale med posameznicami. V Buenos Airesu jo že danes čaka tudi četrtfinale v tekmovanju mešanih parov s Srbom Markom Miladinovićem.

»Tekma ni bila lahka, saj Kitajka igra močno in veliko sem morala narediti, da je začela delati napake. Morala sem jo umiriti in prevzeti pobudo, kar ni bilo lahko. V drugem nizu bi bilo res lahko hitreje konec, ko pa je izenačila na 1:1 in 2:2, se je vrnila v igro in morala sem zvišati raven svoje igre,« je po tekmi dejala slovenska reprezentantka.

Slovenska teniška igralka igra po dve težki tekmi na dan: »Sem utrujena, a poškodovana noga se je navadila pritiska, sicer pa me te zmage in vzdušje dvigujejo in v slovenskem taboru naredijo vse, da sem dobro pripravljena. V finalu bom šla dvakrat na zmago, a tekmice so zelo kakovostne. Borila se bom za vsako piko, vesela pa sem že teh uspehov doslej.« Tekmica Juvanove v finalu bo Francozinja Clara Burel.