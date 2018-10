»Kajo poznam od malega in vem, česa je sposobna, zato dvomov v finalu ni bilo. Loti se stvari na pravi način,« je poudaril Cokan, potem ko je njegova varovanka v finalu ugnala Francozinjo Claro Burel.

Pokazatelj izjemno trdne volje Kaje Juvan je nenazadnje tudi to, da je imela v končnici finala dvojic, kjer sta s Poljakinjo Igo Swiatek morali odigrati naporno končnico drugega in skrajšan tretji niz, zdravstvene težave. »Naslednji dan je šla preko praga bolečine iz tekmovanja dvojic, si v končnici posamičnega finala poškodovala še gleženj, a zdržala. Prav takrat je zaigrala najbolj čvrsto in zasluženo osvojila turnir.«

Čeprav Cokan trdi, da v finalu ni dvomil v zmago, pa obenem priznava, da tovrstnega uspeha ni pričakoval vnaprej, saj si je Juvanova septembra v Zagrebu poškodovala zadnjo ložo, tri tedne počivala in v Buenos Airesu ni bila pripravljena 100-odstotno.

Cilj za prihodnost je top 50 na elektronski lestvici WTA

»Kaja je opravila le nekaj treningov, urnik tukaj pa je bil res naporen. Želel sem si, da ne bi igrala mešanih dvojic, a tega niso dovolili prireditelji in ne vem, kako je to zdržala. V osmih dneh je morala odigrati 15 tekem. Tega ni vajena, ni bila povsem pripravljena in tega sem se bal."

V poklicnem tenisu zlata kolajna z mladinskih olimpijskih iger sicer šteje manj kot v drugih športih, a je Juvanova na lestvici WTA letos napredovala 300 mest in se prebila med 200 najboljših igralk na svetu. »Zdaj je v položaju, da že lahko zaigra v kvalifikacijah grand slamov.«

Trener prav tako svari pred previsokimi pričakovanji, saj opozarja, da je pomemben načrten napredek in da v športu zadev ne gre prehitevati, obenem pa izpostavlja, da ima njegova varovanka še vedno tudi šolske obveznosti.

Kaja bo morala po besedah trenerja okrepiti fizično moč, predvsem v rokah namreč zaostaja za močjo tekmic. »Ko bo to uredila, bo žoga letela 20 do 30 kilometrov na uro hitreje in takrat bo sposobna tudi, da se prebije med najboljših 50 na svetu. To je cilj za prihodnji dve leti. Kaja pa ima rezerve na vseh področjih,« je še prepričan strokovnjak iz Celja in dodaja, da bo šele po maturi Juvanova res začela trenirati količinsko toliko, kot to počnejo vrhunske igralke, takrat pa bodo prišli tudi uspehi.