Znamenitosti ne zmanjka

Prestolnica romantike šteje toliko prebivalcev kot Ljubljana, staro in sila fotogenično mestno jedro pa je najlepše odkrivati peš. Središče dogajanja je zagotovo Piazza delle Erbe, trg, obdan s številnimi palačami in stolpom Torre dei Lamberti. Če imate le čas, se povzpnite nanj in si oglejte mestni vrvež od zgoraj. Na trgu Bra vas bo navdušila Arena, tretji največji ohranjen amfiteater na svetu, ki sprejme prek 20.000 gledalcev in vsako poletje gosti svetovno najbolj znane operne produkcije. Pred Areno se lahko za nekaj evrov slikate s postavnimi rimskimi vojaki ali pa kakšen kovanec podarite številnim uličnim umetnikom.

Dotaknite se desne dojke

Pred obiskom Verone si lahko naredite načrt ogleda, vendar vam tudi med spontanim pohajkovanjem ne bo zmanjkalo znamenitosti, do katerih vas bodo vodile lične informativne table. Zagotovo sta mestu poleg Rimljanov in renesanse močan pečat pustila njena najbolj znana prebivalca Romeo in Julija. William Shakespeare je tragedijo o nesrečnih zaljubljencih napisal okoli leta 1595, zgodbo pa je postavil ravno v severno Italijo.

Domnevni Julijin balkon je zelo oblegan, in če se potepate po Veroni, je prav, da ga obiščete. Prav toliko občudovanja kot balkon žanje tudi kip Julije pod njim – oziroma njena dojka. In če verjamete v legende, se morate postaviti v vrsto z drugimi sreče ali pa zgolj izkušnje lačnimi turisti in se za srečo v ljubezni nujno dotakniti njene desne dojke. Prav posebno doživetje vzbuja tudi prehod do Julijinega dvorišča. Zaljubljeni turisti, stari in mladi, so ga vzeli za svojega in če vas varnostniki ne bodo videli, boste lahko sporočilce z žvečilnim gumijem na polepljene in popisane zidove nalepili tudi vi. Lahko pa sporočilce napišete naravnost na zid.