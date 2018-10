Konec leta 2015 se je Janković znašel v središču pozornosti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), ki je preverjal sume jemanja podkupnin in zlorabe položaja. V prisluhe so ujeli tudi pogovor Jankovića s farmacevtko, od katere naj bi v zameno za zaposlitev v Ljubljanskih lekarnah pričakoval spolne usluge. A je marca letos zahteva za sodno preiskavo padla v vodo po tistem, ko so sodišča odločila izločiti prisluhe iz dokaznega gradiva. Tožilka je namreč, kot so presodila sodišča, zamudila rok za vložitev zahteve za sodno preiskavo.

Ker pa naj bi po navedbah farmacevtke dva kriminalista NPU poskušala od nje izsiliti izpovedbo za potrebe kazenskega postopka zoper Jankovića, nezakonito vstopila v njeno v stanovanje in jo brez potrebe ter nezakonito odpeljala na zaslišanje na NPU, je Kozinc tedaj prevzel zastopanje ženske in zoper kriminalista vložil ovadbo.

To, da je prevzel zastopanje farmacevtke ob tem, da že dolga leta opravlja odvetniške storitve za Mestno občino Ljubljana (Mol), je tedaj v javnosti sprožilo komentarje. Takratni državni sekretar Darko Stare se je odločil Odvetniško zbornico Slovenije opozoriti na to in zaprositi za njihovo stališče, ali takšno ravnanje lahko predstavlja konflikt interesov oz. je v nasprotju z zakonom o odvetništvu ter odvetniškim kodeksom.