Posredovanje več kazenskih ovadb proti ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću spletnemu mediju Pod črto dobiva nove razsežnosti. Policija je namreč na celjsko državno tožilstvo vložila ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja uporabe osebnih podatkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja. Kazenski zakonik za to kaznivo dejanje, če ga stori uradna oseba, predvideva kazen do pet let zapora.

Kdo je ovadena oseba, policija ni razkrila, Pop TV pa je poročal, da naj bi bil to pooblaščenec za posredovanje informacij javnega značaja na tožilstvu, ki je portalu Pod črto posredoval ovadbe Nacionalnega preiskovalnega urada zoper Jankovića. Zaradi domnevno nezakonitega posredovanja osebnih podatkov, ki so bili navedeni v ovadbah, je avgusta lani pooblaščenca za posredovanje informacij javnega značaja Aleksandra Lenarda in tožilko Blanko Žgajnar ovadil že Janković sam. Tožilstvo je sprva sicer zavrnilo zahtevo portala Pod črto za posredovanje kazenskih ovadb, ki so jih policijski preiskovalci spisali proti Jankoviću, po pritožbi portala in s soglasjem tožilke Žgajnarjeve pa je pooblaščenec zahtevane dokumente posredoval.

Zaradi očitkov o nezakonitem ravnanju s posredovanjem ovadb mediju je tožilstvo opravilo nadzor nad ravnanjem pooblaščenca za posredovanje informacij javnega značaja na tožilstvu. V nadzoru so ugotovili, da so bila s posredovanjem ovadb kršena pravila poslovanja. Na podlagi teh ugotovitev so nato sprejeli priporočila za nadaljnje ravnanje pri vodenju postopkov z zahtevami za dostop do informacij javnega značaja. vbr, sta