Kralji so na svoji uvodni tekmi nove sezone doma po podaljšku z 2:3 izgubili z moštvom San Jose Sharks, tudi na tem srečanju pa je Kopitar dosegel prvi zadetek za svoje moštvo. Tretja tekma sezone Kopitarja in druščino čaka v noči na sredo po slovenskem času na gostovanju proti ekipi Winnipeg Jets.

V mestu angelov je ruski zvezdnik Ilija Kovalčuk, ki je bil na letošnjih zimskih olimpijskih igrah izbran za najkoristnejšega igralca, dosegel svojo štiristoto podajo v ligi NHL, ko je bil skupaj z Jakom Muzzinom podajalec pri uvodnem zadetku Kopitarja.

Alex Iafallo je dvakrat premagal vratarja gostov, prvič v 10. minuti zadnje tretjine, ko je povišal vodstvo domačih na 3:1, nato pa je 21 sekund pred koncem postavil še končal izid, ko je po zamenjavi vratarja za napadalca zadel prazno mrežo gostov. Ti so slabe štiri minute po Kopitarjevem golu prek Anthonyja Manthe izenačili na 1:1, na 2:3 pa je zaostanek znižal Dylan Larkin štiri minute pred koncem srečanja.

Igralci Toronto Maple Leafs so s 7:6 premagali Chicago Blackhawks, po 19 sekundah podaljška pa je zmago gostom zagotovil Morgan Rielly. John Tavares je dosegel svoji prvi hat trick za Toronto in s dvema goloma v razmaku 55 sekund v zaključku zadnje tretjine poskrbel, da se tekma še ni končala po rednem delu. Ekipa Carolina Hurricanes je z 8:5 odpravila New York Rangers, ki je sicer še na začetku zadnje tretjine vodil s 5:4, nato pa so gostitelji s štirimi zadetki v nizu v razmaku 13 minut pripravili popoln preobrat.