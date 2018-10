Občinski uradnik Igor Kalabić je pred dnevi obveščal javnost, da prihaja »Končno ponedeljek«, ki bo Kranj kot prvo občino v Sloveniji proslavil po tem, da okoljske probleme rešuje v praksi in ne le v teoriji. Včeraj popoldne je bilo v mestnem središču sicer malo ljudi, pa še tisti, ki so bili, niso imeli pojma o akciji, ki naj bi opozorila na pereč problem plastičnih vrečk in onesnaževanja okolja.

Ker smo želeli preveriti, kako projekt deluje v praksi, smo obiskali štiri trgovine (torbice, tekstil, čevlji) v osrednji Prešernovi ulici. V vseh štirih trgovinah žal niso imeli nobene trajnostne vrečke za kupce, povrhu pa o akciji niso imeli pojma.

»Nas ni nihče o ničemer obvestil, niti nam pojasnil akcije ali prinesel drugačne vrečke,« je povedala Vesna Vengar, ki sodi med najdlje prisotne trgovce v mestnem jedru. Tudi Nataša Bojanič je v trgovini s tekstilom samo debelo pogledala, ko smo jo spraševali o novih vrečkah in ekološko usmerjeni akciji, enako je bilo v trgovini s čevlji.

»Za to akcijo prvič slišim in vas prosim, da mi pokažete, kje se lahko izve kdaj o tem,« je povedala Sara Čefurovič, študentka, in nam ponudila plastično vrečko za nekaj centov, če jo potrebujemo.