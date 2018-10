Izraelsko zagonsko podjetje Vibrant je razvilo in že uspešno testiralo inovativno vibrirajočo kapsulo za pomoč ljudem s kronično zaprtostjo. Tovrsten pristop k težavam črevesja in prebave naj bi bil veliko bolj blagodejen in manj škodljiv.

Kapsula namreč dejansko vibrira in na tak način spodbuja delovanje peristaltike ter posledično pomaga pri iztrebljanju. Posameznik se tako izogne zdravilom, ki to dosegajo s kemijo. Kapsula potuje po celotni prebavni poti in ob tem dobesedno premika »gradivo«, ki se nabira v črevesju. Po določenem času se kapsula iz telesa sama izloči.

Vibriranje tablete ni naključno. Kapsula se trese po točno določenih ritmičnih in časovnih vzorcih, ki jih določa algoritem. Tega je podjetje Vibrant razvilo na podlagi številnih študij, ki so jih opravili v Izraelu in Združenih državah Amerike.