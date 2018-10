Po ugotovitvah policije se je osumljenec v večernih urah na parkirnem prostoru za ptujsko avtobusno postajo z ženskim kolesom pripeljal za hrbet 56-letni ženski, ki je odklepala vozilo. Žensko je tako močno potisnil, da je padla na tla. Iz rok ji je skušal iztrgati torbico, vendar jo je ženska tako močno držala, da jo je osumljenec nekaj metrov vlekel po tleh. Ob tem jo je še večkrat brcnil v hrbet in v nogi.

Ker je oškodovanka glasno kričala, mu torbice ni uspelo odtujiti in se je s kolesom odpeljal neznano kam. Sprva je kazalo, da je ženska pri ropu dobila lahke poškodbe. Sama je poiskala zdravniško pomoč v ptujski bolnišnici, kjer pa so ugotovili, da ima zlomljeno nadlaktnico.

Policisti so na podlagi sodne odredbe na naslovu, kjer biva osumljenec, opravili preiskavo stanovanjske hiše in ob tem našli predmete, s katerimi so dodatno utemeljili sum kaznivih dejanj ropa in povzročitve hude telesne poškodbe, so še pojasnili na mariborski policijski upravi.