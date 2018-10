Po treh letih odprli glavni mejni prehod med Sirijo in Jordanijo

Po več kot treh letih so danes odprli glavni mejni prehod med Sirijo in Jordanijo. Mejni prehod Džaber oziroma Nasib, kot ga imenujejo v Siriji, je predstavljal glavno trgovsko pot z Jordanijo in zalivskimi državami, preden so ga aprila 2015 zavzeli sirski uporniki in ga je Aman popolnoma zaprl, poroča francoska tiskovna agencija AFP.