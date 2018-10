Bavarske deželne volitve: alternativa ni nujno skrajno desna

Nobena od zahodnih, torej razvitih nemških zveznih dežel po letu 1991 ni rasla hitreje od Bavarske. Njen BDP se je v tem času več kot podvojil, po BDP na prebivalca je nad nemškim povprečjem in zaostaja le še za bogatima hanzeatskima mestnima deželama Hamburg in Bremen. Brezposelnost je najnižja v Nemčiji, München pa velja za eno od treh najbolj odprtih nemških okolij za nove poslovne in tehnološke ideje. Ni, da ni, bi se dalo reči najbolj preprosto – in vse to pod politično taktirko Krščansko-socialne unije (CSU), stranke, ki še vedno nosi pečat legendarnega, hkrati pa protislovnega in razvpitega Franza Josefa Straussa.