Vzporedne volitve potrjujejo napovedi javnomnenjskih anket, po katerih se v najbogatejši nemški deželi po volitvah obeta vladajoča koalicija, šele druga v šestdesetih letih.

Druga najmočnejša stranka bodo po volitvah Zeleni, ki so glede na vzporedne volitve dobili med 18,5 in 19 odstotki glasov. Hude izgube so glede na prejšnje volitve leta 2013 utrpeli tudi socialdemokrati, ki jih je tokrat podprlo med 9,5 in deset odstotkov Bavarcev.

Desničarska Alternativa za Nemčijo, ki je prvič nastopila na bavarskih deželnih volitvah, je prejela 11 odstotkov glasov, konservativni Svobodni volivci pa 11,5 odstotka.

Liberalcem, ki se pred petimi leti niso uvrstili v deželni parlament, bi tokrat lahko uspelo, saj imajo glede na vzporedne volitve petodstotno podporo. Slabše kaže levici, ki ima glede na vzporedne volitve 3,5 odstotka glasov, kar je precej pod petodstotnim parlamentarnim pragom, še poroča dpa.