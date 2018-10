Športno plezanje bo na olimpijskih igrah prvič na sporedu leta 2020 v Tokiu, na mladinskih olimpijskih igrah pa so ga izpeljali že v začetku letošnjega oktobra v Buenos Airesu. Za prva olimpijska odličja v plezanju je tekmovalo 21 plezalk in 21 plezalcev. V olimpijskem formatu se tekmuje v vseh plezalskih disciplinah, hitrostnem, balvanskem in težavnostnem plezanju, o končnih uvrstitvah pa odloča zmnožek rezultatov (v svetovnem pokalu se tekmuje v vsaki disciplini posebej). Radovljičanka Vita Lukan je bila v hitrosti šesta, v balvanih je zmagala, v težavnosti pa je bila tretja. V tej disciplini je sicer dosegla vrh smeri, a jo je Avstrijka Sandra Lettner preplezala hitreje in zato osvojila zlato medaljo, Vita pa se je morala zadovoljiti s srebrom.

»Mladinske olimpijske igre se mi bodo v spomin vtisnile kot enkratno doživetje, ne le zaradi izjemnega rezultata, temveč tudi zaradi vzdušja v olimpijski vasi in na prizorišču,« pravi Vita Lukan. »Zanimivo mi je bilo spoznati veliko drugih športnikov in si z njimi izmenjati tekmovalne izkušnje, seveda so se med nami vzpostavile tudi močne prijateljske vezi. Zagotovo je to tekmovanje dobra popotnica za olimpijske igre 2020, na katere se bo najprej treba kvalificirati na tekmah v prihodnji sezoni,« pravi radovljiška plezalka, ki je v Buenos Airesu tako rekoč ujela zadnje dni mladinskega statusa.

»Le enkrat v življenju sem imela priložnost, da tekmujem na mladinskih olimpijskih igrah, obenem pa je osvojitev prvega slovenskega olimpijskega odličja v športnem plezanju enkraten dosežek,« je takoj po koncu olimpijske preizkušnje povedala Lukanova, ki je avgusta na svetovnem mladinskem prvenstvu v športnem plezanju po bronu v balvanih osvojila tudi naslov svetovne prvakinje v težavnostnem plezanju. »Res sem vesela, saj je to dober rezultat tako zame kot za športno plezanje in za Slovenijo,« je še dejala.

Prelahka težavnost Na tekmah v težavnostnem plezanju vrha smeri pogosto ne doseže niti zmagovalec, v Argentini so jo v finalni smeri osvojila kar štiri dekleta, med njimi tudi Lettnerjeva in Lukanova. Imeli sta enak zmnožek rezultatov iz vseh treh disciplin (18), odločilo pa je to, da je bila Avstrijka v dveh disciplinah boljša od Slovenke. Bron je osvojila avstrijska plezalka Laura Lammer. »V hitrosti nisem veliko pričakovala, balvane sem odplezala res dobro, morda le s kakšnim poskusom preveč, v težavnosti pa sem pričakovala težjo smer, zato sem si na sredini smeri vzela čas za počitek, na koncu pa sem bila kljub vrhu tretja,« je povedala Lukanova. »Glede na to, da smo jo splezale štiri finalistke, bi lahko bila težja, da bi tekmovalke pokazale, česa smo sposobne,« je dodala. V zadnjem letu se je tudi na tekmah svetovnega pokala (v njem je Lukanova med članicami trenutno na 11. mestu) že zgodilo, da je bila finalna smer v težavnostni disciplini (pre)lahka. Se lahko ta trend nadaljuje tudi do olimpijskih iger v Tokiu? Lukanova meni, da bi morale smeri v težavnosti ostati enako zahtevne, kot so na običajnih tekmah. »Menim, da se s tem, ko pri težavnosti odloča čas, izgublja njen prvotni pomen, kdo od tekmovalcev pride višje – ne pa, kdo pride do vrha smeri hitreje. Dvomim, da se bo tak trend nadaljeval do Tokia. V Buenos Airesu je bila to le napaka postavljalcev, ki so želeli smer narediti plezljivo in s tem privlačnejšo za gledalce, izkazalo pa se je, da so pretiravali.«