Prva slovenska favoritinja Janja Garnbret se danes za spremembo v kranjski finale ni uvrstila kot vodilna, v polfinalu je vpisala tretji dosežek, kar je pomenilo, da ni šla v smer zadnja. Ko je padla na višini 34+, je postalo jasno, da bo ostala pri eni domači zmagi, lanski, ko je hkrati dvignila tudi svoj drugi zaporedni pokal skupne zmagovalke svetovnega pokala v težavnosti. Za komaj 19-letno tekmovalko iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu je sicer izjemna sezona. Na SP v Innsbrucku je z naslovom svetovne prvakinje v novi disciplini olimpijski kombinaciji, zlatom v balvanih in s srebrom v težavnosti dobila potrditev, da je ta trenutek najbolj vsestranska športna plezalka na svetu. Druga slovenska finalistka v Kranju Mina Markovič je finale končala po prvih trinajstih gibih na osmem mestu.

Garnbretova ni bila zakrčena

»Ni se izšlo po mojih načrtih, v smeri se mi je malce zalomilo, a ne iščem izgovorov, tudi z drugim mestom sem zadovoljna. Tudi to se mora kdaj zgoditi, da narediš kakšen napačen gib in 'narobe' odplezaš tekmo. Iz tega sem se veliko naučila. Sem pa res zadovoljna, da nisem bila zakrčena zaradi pritiska domače tekme in sem plezala sproščeno tako kot druge tekme,« je dejala Janja Garnbret, ki se je letos na vseh tekmah v balvanih in težavnosti, na katerih je nastopila, uvrstila na stopničke. Pogled na letošnje dosežke Garnbretove v teh dveh disciplinah je v znamenju dveh številk, nanizala je namreč sedem prvih mest in štiri druga mesta.

»V tej konkurenci, ko so vsa dekleta vrhunsko pripravljena in te lahko vsak spodrsljaj vrže iz polfinala ali finala, to, da sem bila letos prva ali druga, pomeni, da je to moja najboljša sezona do sedaj. In seveda je to zame potrditev, da sem konstantna,« je ocenila. Plezalne sezone sicer še ni konec. Na sporedu sta še dve tekmi na Kitajskem, na kateri se najboljša slovenska športna plezalka podaja kot vodilna v seštevku sezone. Nasmiha se ji še tretja zaporedna krona skupne zmagovalke svetovnega pokala v težavnosti.