»Hamas očitno ni razumel sporočila,« je po seji vlade v Jeruzalemu danes dejal Netanjahu. »Če se napadi in nasilje proti nam ne bodo končali, jih bomo ustavili na drugačen način. In tokrat bo bolelo, zelo bolelo,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa opozoril izraelski premier.

»Zelo blizu smo drugačni vrsti ukrepanja, ki vključuje zelo močne udarce. Če je Hamas pameten, bo ustavil ogenj in nasilne izgrede, in sicer takoj,« je še dodal.

Od marca je bilo v protestih in spopadih na meji z Izraelom ubitih več kot 200 Palestincev. Izrael se je odločil, da Hamasu, ki vlada v Gazi, postavi ultimat.

Na meji domnevno 15.000 Palestincev

Po mnenju obrambnega ministra Avigdorja Libermana so prišli do točke, ko je treba Hamasu zadati udarec, ki bo karseda močan. Hamas je »nasilje na meji spremenil v strateško orožje«, je za izraelski spletni portal ynet dejal Liberman.

V najnovejših protestih na meji med Izraelom in Gazo v petek so izraelski vojaki ustrelili sedem Palestincev. Po navedbah izraelske vojske se je na meji zbralo okoli 15.000 Palestincev, ki so metali kamenje, molotovke in granate, poroča dpa.

Palestinci s protesti med drugim zahtevajo odpravo blokade Gaze, ki jo je vlada v Jeruzalemu uvedla pred več kot desetletjem, in vrnitev palestinskih beguncev na območja, ki danes pripadajo Izraelu. Izrael te zahteve zavrača.