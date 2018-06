Izraelska letala so napadla dve oporišči Hamasa in stavbo za proizvodnjo orožja na severnem delu Gaze, je sporočila izraelska vojska, kot poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Spuščanje gorečih balonov in zmajev z gorečimi predmeti je postalo simbol protestov za »pravico do vrnitve« palestinskih beguncev, izgnanih med vojno ob ustanovitvi judovske države leta 1948, na svoje domove v današnjem Izraelu. Protesti so se začeli 30. marca, doslej pa so zahtevali 130 smrtnih žrtev med Palestinci.

Od začetka protestov so z baloni in zmaji zanetili več kot 300 požarov, v katerih je bilo uničenih več tisoč hektarjev polj in grmičevja, so sporočili izraelski gasilci.

Tamkajšnji obrambni minister Avigdor Lieberman je ob tem povedal, da so prestregli približno 400 od 600 zmajev, ki so jih Palestinci poslali na izraelsko ozemlje.

V soboto so poleg tega ranili dva Palestinca, ki sta z območja Gaze spuščala zmaje z gorečimi predmeti.