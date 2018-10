Kralji so bili zelo neučinkoviti v napadu, saj so sprožili več strelov kot domačini - razmerje je bilo 37:22 za goste - pri tem pa bili samo enkrat uspešni. Ob tem niso izkoristili niti ene od petih priložnosti z igralcem več na ledu.

Hokejisti Ottawe so visoki vodili že po prvi tretjini, ko so za vodstvo s 3:0 so zadeli Chris Tierney, Chris Wideman in z igralcem več Mark Stone. To je bila edina kanadska prednost igralca več, ki pa so jo znali dobro unovčiti.

V drugi tretjini so edinkrat na tekmi zadeli tudi gostje iz Kalifornije. Ottawa je sicer z golom Colina Whita najprej povišala izid na 4:0, častni zadetek za Los Angeles pa je v 16. minuti druge tretjine dosegel Trevor Lewis. Končni izid 5:1 za domače je sredi zadnje tretjine postavil Wideman.

»Mislil sem, da je bila naša današnja igra z igralcem več boljša kot na prejšnjih tekmah. Igrali smo v njihovi tretjini, podajali smo si plošček, še zlasti ob prednosti igralca več v drugi tretjini. Mislim, da smo imeli nekaj priložnosti, a na koncu štejejo zadetki. To je vse kar šteje v igri z igralcem več, a mislim, da smo naredili korak v pravo smer,« je o igri z igralcem več po tekmi razmišljal kapetan Kopitar.

Los Angeles bo zadnjo tekmo kanadske turneje odigral v noči na torek, ko bo gostoval pri Toronto Maple Leafs.

Matthews znova z zadetkom

V soboto zvečer in v noči na nedeljo je bilo odigranih še 13 tekem. Edmonton Oilers so po gostojoči zmagi z 2:1 nad New York Rangers prišli do prve letošnje zmage. Junak tekme je bil z golom in podajo Connor McDavid.

Hokejisti Buffalo Sabres so v gosteh pri Arizona Coyotes zmagali s 3:0. Prvi gol v ligi NHL in na tekmi je dosegel Rasmus Dahlin, ki je bil na letošnjem naboru izbran kot prvi.

Najboljši strelec lige Auston Matthews je ob gostujoči zmagi svojega moštva nad Washington Capitals prispeval podajo in gol, ki je bil že njegov deseti na šestih tekmah letošnje sezone. Gol in podajo je zabeležil tudi njegov soigralec Kasperi Kapanen. Toronto Maple Leafs so zmagali s 4:2, Matthews pa je postal drugi hokejist v zgodovini svojega moštva, ki je na vsaki izmed prvih šestih tekem vknjižil več kot eno točko. Ob drugem zaporednem porazu branilcev naslova je gol in podajo dosegel tudi Jevgeni Kuznjecov.

Tekma med Philadelphia Flyers in Vegas Golden Knights je bila vse do konca zelo izenačena, za edini gol na tekmi pa je minuto in pol pred koncem rednega dela poskrbel Cody Eakin. Kanadčan v dresu Vegasa je tako prekinil niz porazov svojega moštva, lanski finalisti lige so izgubili zadnje tri tekme.