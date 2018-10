Otočje Exuma v Bahamih sestavlja prek 365 otočkov, med najbolj nenavadnimi pa je vsekakor otoček, ki so ga poimenovali Prašičji otok.

Ime se je nenaseljenega otočka prijelo po zaslugi številnih prašičev, ki na njem prebivajo in na otok vabijo številne turiste, ki bi z njimi radi zaplavali. Zgodb o tem, kako so prašiči na otoku pristali, je več. Med drugim naj bi jih tja naselili mornarji, da bi si med plovbo lahko napolnili zaloge s svežo svinjino. Drugi pravijo, da so prašiči na otok prispeli ob brodolomu. Poleg okoli 20 prašičev naj bi na otoku prebivale tudi koze in zapuščene mačke, a te očitno niso takšen magnet za turiste