Nurmagomedov je obranil naslov prvaka lahke kategorije, a nato poskrbel za pretep izven kletke, ko se je zapodil v člana nasprotne ekipe Dillona Danisa. McGregorjev prijatelj ga je v času borbe zmerjal, nekateri posnetki pa razkrivajo, da je bil med tistimi, ki so zakuhali vse skupaj, tudi Habibov menedžer Rizvan Magomedov. Prvak bi bil lahko zaradi dogodkov po borbi po nekaterih informacijah suspendiran za 4–6 mesecev, za povrh pa lahko izgubi še svoj finančni delež, okroglih dva milijona dolarjev.

Njegov oče Abdulmanap Nurmagomedov je po dogodkih v Las Vegasu javno kritiziral obnašanje svojega sina in dejal, »da bo njegova kazen strožja od kazni UFC-ja«. »Opozoril sem ga. Zame je disciplina na prvem mestu. V kletki počni, kar želiš, izven nje pa so civilisti. Ženske, otroci, neznanci...«

Njegove napovedi kazni se je ob sprejetju očeta in sina nato dotaknil ruski predsednik Putin, ki si ji s tem zagotovo prislužil dodatne politične točke. »Tvojega očeta bom prosil, naj te ne kaznuje prestrogo, saj si svojo glavno nalogo dosegel častitljivo in prepričljivo.« Ob tem je ruski prvi mož še poudaril, da bi se marsikdo v njegovem položaju na prav takšen način odzval na žaljivke, »vendar je bolje, da do tega sploh ne pride«. »Upam, da bodo v prihodnje namesto denarja in reklam prevladale športne vrednote.«

Kakšno kazen je sicer imel v mislih oče Abdulmanap, ki je v Dagestanu izjemno cenjen kot oseba in trener, ni jasno. Kdo ve, morda pa se bo moral Habib za kazen znova ruvati z medvedom.